مانشستر سيتي الأقوى هجوما في الدوري الإنجليزي وهذا موقف ليفربول

الدوري الإنجليزي، يعد مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.

مراكز الفرق الأقوى هجوما في الدوري الإنجليزي بالدور الأول

وأحرز لاعبو مان سيتي 43 هدفا في مشوارهم في الدور الأول بالدوري الإنجليزي كأقوي خط هجوم بالبريميرليج ويليهم أرسنال بعدد 37 هدفا ثم مانشستر يونايتد بعدد 33 هدفا ويليهم تشيلسي بعدد 32 هدفا ثم ليفربول وأستون فيلا بعدد 30 هدفا.

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز إحراز 526 هدفا خلال 190 مباراة حصيلة مباريات الدور الأول للبريميرليج قبل إنطلاق منافسات الجولة الـ 20 وبداية الدور الثاني اليوم السبت.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 20 والدور الثاني من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح مباريات الدور الثاني

1- أرسنال 45 نقطة

2- مانشستر سيتي 41 نقطة

3- أستون فيلا 39 نقطة

4- ليفربول 33 نقطة

5- تشيلسي 30 نقطة

6- مانشستر يونايتد 30 نقطة

7- سندرلاند 29 نقطة

8- إيفرتون 28 نقطة

9- برينتفورد 27 نقطة

10- كريستال بالاس 27 نقطة

11- فولهام 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

14- برايتون 25 نقطة

15- بورنموث 23 نقطة

16- ليدز يونايتد 21 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 14 نقطة

19- بيرنلي 12 نقطة

20- وولفرهامبتون 3 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

السبت 3 يناير 2026

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساءً

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

