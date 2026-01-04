"القومية للأنفاق" عن أزمة الفكة: توفير طرق دفع حديثة لتسهيل الرحلات

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه “بناءً على توجيهات الفريق المهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فقد تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير العملات المعدنية اللازمة للتعاملات اليومية مع المواطنين للحصول على تذاكر خطوط مترو الأنفاق الثلاثة”.

وأهابت الهيئة بالركاب الإبلاغ عن أي موظف يتقاعس في رد أي مبالغ، وذلك عن طريق الأرقام الموضحة:

• شكاوى الهيئة القومية للأنفاق 01023555508

• شكاوى الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق 16048

• شكاوى الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف 19549

طرق الدفع السريعة في محطات مترو الأنفاق

كما توفر الهيئة طرق دفع متنوعة من خلال الاشتراكات الشهرية والموسمية، بطاقات المحفظة الإلكترونية، تذاكر الرحلة الواحدة بالإضافة إلى ماكينات بيع التذاكر الآلية TVM، خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الإشتراكات بالخطين الأول والثاني، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

حقيقة زيادة تذاكر المترو بسبب أزمة الفكة

وفي وقت سابق أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًّا حاسمًا تنفي فيه ما تردد مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والتي زعمت أن السبب في ذلك هو عدم توافر الفكة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع.

وشددت الوزارة في بيانها على أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في أي توقيت ولا بأي قيمة”، مؤكدةً عدم وجود أي اتجاه أو نية لرفع أسعار تذاكر المترو في الوقت الراهن.

وأوضحت أن أي زيادة في أسعار التذاكر تخضع لنظام محكم وخطة شاملة، ويتم التصديق عليها من مجلس الوزراء بعد دراسات مستفيضة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

