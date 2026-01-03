تداول 23 ألف طن و1174 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، فيما تم تداول 23000 طن بضائع و1174 شاحنة و86 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وأشار إلى أن حركة الواردات شملت 9000 طن بضائع و679 شاحنة و75 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع و495 شاحنة و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Alcudia Express وأمل بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express والحرية.

واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن هي Li Pan Li، PELAGOS Express والحرية وغادرت السفينتين Alcudia Express وأمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و385 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي الحسين، نيو عقبة وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2800 راكب بموانيها.

استراتيجية نحو تعزيز دور الموانئ المصرية في التجارة العالمي

من ناحية أخرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي.

يأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري.

