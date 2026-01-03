السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مترو الأنفاق يعلن موعد عودة حركة القطارات لطبيعتها على الخط الأول

مترو
مترو
18 حجم الخط
ads

بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي أعلنتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والخاصة بأعمال تمرير مواسير المياه أسفل مترو الخط الأول، والتي تم الإعلان عنها يوم 30 ديسمبر الماضي، حيث لم يتبق من الأسبوع المحدد سوى يومين فقط.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قد أعلنت أن خطوط المترو ستشهد بعض التأخيرات على مدار الساعة، على أن تعود حركة التشغيل إلى انتظامها الكامل عقب انتهاء مدة الأعمال المقررة.

 

المترو يوضح سبب تأخير القطارات على الخط الأول 

وأوضحت شركة المترو عبر إذاعتها الداخلية للمواطنين أن التأخيرات المتوقعة في القطارات ناتجه عن أعمال تمرير خطوط للمياه بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح على الخط الأول لمترو الأنفاق.

أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان  حتى المرج

وفي سياق آخر، تسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان وحتى محطة المرج الجديدة، وفق للخطة التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك نظرا لعمله منذ سنوات دون تجديد أو تطوير.

تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو (حلوان- المرج)

وتتضمن أعمال تطوير الخط الأول للمترو على تطوير محطات الركاب وتزويدها بأحدث النظم الحديثة في الإشارات وأعمال التشغيل كما تضمن أعمال التطوير على تصنيع 55 قطار مكيف للعمل على بالخط الأول من أجل تحديث الوحدات المتحركة بالخط لخدمة عدد أكبر من الركاب ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلها بشكل تجريبى بالخط الأول للمترو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الخط الأول المرج حلوان الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق

مواد متعلقة

حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع (فيديو جراف)

أخبار مصر اليوم، انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة، الحكومة تكشف تفاصيل صفقة علم الروم، موعد تشغيل مترو الإسكندرية

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأمن المائي المصري في مرمى الخطر.. السفير أحمد حجاج: إثيوبيا تمارس سياسة فرض الأمر الواقع وتضر بالاستقرار الإقليمي.. منى عمر: فتح توربينات سد النهضة دون تنسيق فضح غياب الإدارة الرشيدة لدى أديس أبابا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads