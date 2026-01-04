وزير النقل يتفقد مترو الخط الرابع ويتابع آخر مستجدات المشروع (صور)

18 حجم الخط

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه المهندس/ وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة جولة تفقدية هامة بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.

وحيث تفقد الوزير عددا من محطات المشروع في المسافة من المتحف المصري الكبير وحتى محطة الفسطاط (المتحف المصرى الكبير- الرماية- الأهرامات- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة- الجيزة- ميدان الجيزة- الروضة- الملك الصالح-الفسطاط). واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للأعمال المدنية بالجزء الغربي من المرحلة الأولى حيث تم البدء في تركيب القضبان بمحطة حدائق الأشجار وتم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاح المتحف بنسبة 100% ووجه الوزير باستمرار إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال السطحية بكل محطة.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نفقي المشروع بشارع الهرم مطلعا على معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الأولى (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه)، حيث وصلت الماكينة الأولى إلى حدود محطة المتحف المصرى الكبير والثانية إلى الرماية والثالثة إلى الطالبية والرابعة إلى المطبعة، وذلك وفقا للمخطط الزمني المخطط للمشروع، وتفقد الجزء التفقي بشارع الهرم وأكد الوزير أن ما يتم تنفيذه من أعمال ضخمة في هذا المشروع يجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بأيادي مهندسين وعمال مصريين من خلال 5 شركات مصرية وطنية متخصصة.

كما تابع الوزير أعمال تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط حيث تبدأ اول الماكينات في النزول لمحطة الفسطاط في منتصف شهر يناير الحالي على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول من منتصف شهر مارس القادم في اتجاه محطة المساحة، وماكينة الحفر الثانية تبدأ عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر أبريل القادم من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة المساحة.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة لافتا إلى توجيه قيادات الهيئة القومية للأنفاق بالتنسيق مع المختصين بكل من وزارتي السياحة والآثار والثقافة والفنون فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية لمحطة المتحف المصري الكبير لتتلائم مع المتحف المصري الكبير وإعطاء طابع تاريخي للمحطة مضيفا أن الخط الرابع للمترو يعتبر هو أهم وسائل النقل الجماعي التي تربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة كما سيربط يربط الخط بين قلب القاهرة التاريخية والمنطقة الأثرية بالجيزة حيث الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يُسهم في دعم الحركة السياحية، فضلًا عن تخفيف الضغط المروري عن المحاور الرئيسية. ومن المتوقع أن ينقل الخط بعد اكتماله حوالي 1,5 مليون راكب يوميًا.

مضيفًا أنه من المخطط تنفيذ عدد 4 مراحل للخط الرابع كالتالي، المرحلة الأولى ( حدائق الأشجار - الفسطاط) بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية - 1 سطحية) وتتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ومع الخط الثانى للمترو بمحطة الجيزة، المرحلة الثانية ( الفسطاط - القاهرة الجديدة ) بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية - 15 نفقية) وتتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة)، المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر) بطول 16.3 كم وعدد 10 محطات وهي مرحلة هامة جدا.

وبتنفيذها يتحقق الربط مع السادس من أكتوبر)، المرحلة الرابعة ( القاهرة الجديدة - مطار العاصمة ) بطول 38.7 كم وعدد 8 محطات ويتم تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الجديدة) في محطة مطار العاصمة.

