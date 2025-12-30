الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)

تذكرة المترو، فيتو
تذكرة المترو، فيتو
18 حجم الخط
ads

أسعار تذاكر المترو، أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق يهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الأول، مشيرًا إلى أن دور مترو الأنفاق يتمثل في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الوقت والجهد على الراكب، وكل هذه مميزات مهمة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن خسائر الهيئة في 2021 و2022 تبلغ مليار و380 مليون جنيه، وفي 2023 ارتفعت الخسائر إلى مليار و890 مليون جنيه، بينما في 2024 انخفضت الخسائر إلى 350 مليون جنيه.

وأضاف أن مبلغ مليار و890 مليون جنيه كان نتيجة مشروع الـ LRT في بدايته، نظرًا لتكلفته العالية، مشيرًا إلى أن الخسائر الحالية تبلغ 69 مليون جنيه، وأن السنة المقبلة ستشهد فائضًا، موضحًا: 'إحنا عندنا أزمة كبيرة في الفكة وأكثر عدد بيستخدم التذكرة اللي بـ 8 جنيه فمطلوب مني أن أوفر 300 ألف جنيه يوميًا فكة في الخط الأول والثاني والمشكلة في سك العملة واتكلمنا قالوا مفيش استيراد للخامة وبكده هنزود الـ 2 جنيه لتصل لـ 10 جنيه، وسيتم إتاحة استخدام الفيزا في شراء تذاكر المترو والاشتراكات'.

أكد أن الهيئة مسؤولة عن تمويل شبكة الخطوط الكهربائية بكامل مكوناتها، مشيرًا إلى أن الشبكة تشمل 4 خطوط مترو وقطار الـ LRT، بإجمالي طول 176 كيلومترًا و101 محطة، موضحًا أن الخط الرابع من المترو قيد الإنشاء من حدائق الأشجار حتى الفسطاط، بطول 19 كيلومترًا.

وكشف أن الخط الأول يبلغ طوله 44 كيلومترًا من المرج حتى حلوان، والخط الثاني 21 كيلومترًا، والخط الثالث من عدلي منصور طوله 41 كيلومترًا ويضم 34 محطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل محطة العاصمة الجديدة.

وأضاف أن المرحلة الرابعة من الـ LRT ستربط العاشر من رمضان مع طريق بلبيس ومع عدلي منصور والعاصمة الإدارية، موضحًا أنه سيتم الاستفادة الكبرى من الـ LRT، حيث يعمل القطار حتى يصل إلى العاشر من رمضان، مع وجود إقبال كبير عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور طارق جويلي الهيئة القومية للأنفاق مترو الأنفاق تذاكر المترو والاشتراكات

مواد متعلقة

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

بخلاف شباك التذاكر، تعرف على أنظمة شراء تذاكر المترو

مميزات وخصائص محفظة تذاكر المترو

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

تعادل تشيلسي وبورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

أمم أفريقيا، الكونغو الديمقراطية تقسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة وتتأهل لثمن النهائي

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في منام الرجل وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads