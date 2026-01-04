الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

تصدير 8 آلاف طن مواد غذائية إلى السودان عبر ميناء السويس

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن وتم تداول (21000) طن بضائع و(725) شاحنة و(35) سيارة.

 شملت حركة الواردات (4500) طن بضائع و(354) شاحنة و(35) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16500) طن بضائع و(371) شاحنة.

حركة السفن بموانئ البحر الأحمر


شهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين Alcudia Express وامل بينما تغادر ثلاث سفن وهي PELAGOS Express PANLILY والحرية.

 فيما شهد ميناء نويبع تداول (4300) طن بضائع و(260) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، نيو عقبة وسينا. 

كما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة LORD H علي متنها ( 8000 ) طن مواد غذائية تصدير الي السودان.

 

استراتيجية نحو تعزيز دور الموانئ المصرية في التجارة العالمي

 من ناحية أخرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي.

يأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري.

