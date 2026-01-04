الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتظام حركة القطارات على كافة الخطوط وهذا معدل التأخيرات

السكك الحديدية
السكك الحديدية
18 حجم الخط
ads

قدمت  الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات، اليوم الأحد، والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح. 

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم الأحد، على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

وجاءت تأخيرات القطارات اليوم كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

القاهرة /طنطا متوسط تأخيرات القطارات 15 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة.

أسيوط / أسوان 55 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 70 دقيقة. 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

تأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر. 

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًّا حاسمًا تنفي فيه ما تردد مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والتي زعمت أن السبب في ذلك هو عدم توافر الفكة. 

وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الصيانة الدورية الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية للسكك الحديدية انتظام حركة القطارات تأخيرات خطوط السكك الحديدية تاخيرات القطارات تأخيرات القطارات اليوم هيئة القومية للسكك الحديدية خط بنها بورسعيد خطوط السكك الحديدية

مواد متعلقة

مترو الأنفاق يعلن موعد عودة حركة القطارات لطبيعتها على الخط الأول

تداول 23 ألف طن و1174 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية

السكة الحديد: 55 دقيقة تأخير في القطارات على خط القاهرة أسيوط

بعد تقليل سرعة القطارات، انتظام حركة مترو الخط الأول في غضون 3 أيام

أخبار مصر اليوم: حل جديد لأزمة الفكة وزحام شبابيك تذاكر المترو.. الهلال الأحمر بالعريش يستقبل النجمة أنجلينا جولي.. سحب ممطرة على شمال البلاد واستقرار نسبى بالجنوب

كارت المترو والاشتراك، الحل لأزمة الفكة وزحام شبابيك التذاكر

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

الأكثر قراءة

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

بعد ساعات من نداء ابنتها، وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads