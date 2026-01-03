السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
18 حجم الخط
ads

بدأت شركة أرسنالي الإيطالية الدراسات الفنية والخاصة بتصنيع وتوريد قطار سياحي فاخر لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية للعمل على خط خاص يتم إدارته من قِبل الشركة.

بتصنيع وتوريد قطار سياحي فاخر للهيئة القومية للسكك الحديدية

وتقوم الشركة الإيطالية برفع المقاسات الفنية وخصائص البنية التحتية لبدء أعمال التصنيع للقطار المذكور، والمقرر أن تقوم الشركة الإيطالية بتشغيله وإدارته على غرار عدد من المشروعات منها مشروع تشغيل  قطارات النوم وغيرها والتى تتم فى مصر مؤخرًا.

تشغيل قطار النوم الفاخر مشروع سياحي يجذب السائحين

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ 31 / 12 /2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل التعاقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة أرسنالي إس. بي. إيه الإيطالية "شركة مساهمة"، لتقديم خدمات وإدارة وتشغيل قطار سياحي فاخر مُورد بمعرفة الشركة وعلى نفقتها.

وتعد شركة أرسنالي إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال السياحة وتطوير الرحلات الفاخرة التي تقدم خدمات فندقية في إيطاليا وعلى مستوى العالم؛ كما يمثل تشغيل قطار النوم الفاخر مشروعًا سياحيًا يجذب السائحين ويسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية للزوار الأجانب والمصريين، دون إضافة أعباء على الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفى مدبولي ر الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الحديد ارسنالى الايطالية

مواد متعلقة

بعد تقليل سرعة القطارات، انتظام حركة مترو الخط الأول في غضون 3 أيام

أخبار مصر اليوم: حل جديد لأزمة الفكة وزحام شبابيك تذاكر المترو.. الهلال الأحمر بالعريش يستقبل النجمة أنجلينا جولي.. سحب ممطرة على شمال البلاد واستقرار نسبى بالجنوب

كارت المترو والاشتراك، الحل لأزمة الفكة وزحام شبابيك التذاكر

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

أول قرار للسكك الحديدية في 2026

النقل تناشد المواطنين بالمشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

استياء بين ركاب المترو بسبب تأخير القطارات على خط "المرج– حلوان"

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا