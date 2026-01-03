شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية

18 حجم الخط

بدأت شركة أرسنالي الإيطالية الدراسات الفنية والخاصة بتصنيع وتوريد قطار سياحي فاخر لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية للعمل على خط خاص يتم إدارته من قِبل الشركة.

وتقوم الشركة الإيطالية برفع المقاسات الفنية وخصائص البنية التحتية لبدء أعمال التصنيع للقطار المذكور، والمقرر أن تقوم الشركة الإيطالية بتشغيله وإدارته على غرار عدد من المشروعات منها مشروع تشغيل قطارات النوم وغيرها والتى تتم فى مصر مؤخرًا.

تشغيل قطار النوم الفاخر مشروع سياحي يجذب السائحين

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ 31 / 12 /2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل التعاقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة أرسنالي إس. بي. إيه الإيطالية "شركة مساهمة"، لتقديم خدمات وإدارة وتشغيل قطار سياحي فاخر مُورد بمعرفة الشركة وعلى نفقتها.

وتعد شركة أرسنالي إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال السياحة وتطوير الرحلات الفاخرة التي تقدم خدمات فندقية في إيطاليا وعلى مستوى العالم؛ كما يمثل تشغيل قطار النوم الفاخر مشروعًا سياحيًا يجذب السائحين ويسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية للزوار الأجانب والمصريين، دون إضافة أعباء على الدولة.

