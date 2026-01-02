بعد تقليل سرعة القطارات، انتظام حركة مترو الخط الأول في غضون 3 أيام

18 حجم الخط

بدأ العد التنازلي للمدة المحددة أسبوعًا لأعمال تمرير مواسير المياه أسفل مترو الخط الأول، والتي أعلنت عنها شركة المترو في 30 من الشهر الماضي.

ويتبقى ثلاثة أيام فقط على انتهاء الأعمال، مما يعيد انتظام حركة القطارات في هذا الخط الحيوي خلال الأيام المقبلة.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أعلنت أن خطوط المترو سوف تشهد بعض التأخيرات على مدار الساعة خلال الأسبوع الجاري على أن تنتظم الحركة بعد أسبوع من الآن.

المترو يوضح سبب تأخر القطارات على الخط الأول

وأوضحت شركة المترو عبر إذاعتها الداخلية للمواطنين أن التأخيرات المتوقعة في القطارات ناتجة عن أعمال تمرير خطوط للمياه بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح على الخط الأول لمترو الأنفاق، وسيتم إذاعة تنويه التأخيرات في محطات الخط الأول والثاني بسبب أعمال شركة المياه.

أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان حتى المرج

تسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان وحتى محطة المرج الجديدة، وفق للخطة التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك نظرا لعمله منذ سنوات دون تجديد أو تطوير.

تتضمن أعمال تطوير الخط الأول للمترو على تطوير محطات الركاب وتزويدها بأحدث النظم الحديثة في الإشارات وأعمال التشغيل كما تضمن أعمال التطوير على تصنيع 55 قطار مكيف للعمل على بالخط الأول من أجل تحديث الوحدات المتحركة بالخط لخدمة عدد أكبر من الركاب ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلها بشكل تجريبى بالخط الأول للمترو.

