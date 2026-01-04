أخبار مصر: إهانة مادورو في أمريكا، التقديم لمسابقة الأم المثالية، مفاجأة صحية عن خاطف رضيع الدقهلية، خطة ترامب لحكم فنزويلا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

لقطات مهينة تظهر مادورو داخل مبنى مكافحة المخدرات في نيويورك (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدى وصوله مكتب محاربة المخدرات في نيويورك.

اليوم، فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026

تفتح وزارة التضامن الاجتماعي اليوم باب التقديم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2026 ويستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارا يقضي بتكليف نائبة الرئيس التنفيذي، ديلسي رودريجيز جوميز، بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة.

مفاجأة في تقرير مستشفى الأمراض النفسية لخاطف رضيع الدقهلية وإلقائه في ترعة

كشف تقرير مستشفى الأمراض النفسية، بشأن واقعة خطف رضيع على يد شاب وإلقائه في ترعة بالدقهلية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد حجز المتهم داخل المستشفى لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

ليفربول والريال وأمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة في ثمن نهائي أمم أفريقيا بالمغرب والدوريات الأوروبية والدوري السعودي.

إلبسوا الشتوي الثقيل، تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر لذا يرجى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

رويترز: شلل تام في صادرات النفط الفنزويلية بعد اعتقال أمريكا لمادورو

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن أربعة مصادر لم تسمها، أن صادرات النفط الفنزويلية قد شُلت وسط العملية العسكرية الأمريكية في البلاد

اليوم، "بيت الزكاة والصدقات" يبدأ صرف إعانة شهر يناير للمستحقين بجميع المحافظات

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات- رئيس مجلس الأمناء، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من اليوم الأحد الموافق 4 من يناير 2026م.

ليلة اعتقال مادورو، صور فضائية تكشف تدمير واشنطن منشآت عسكرية في فنزويلا

الهجوم الأمريكي على فنزويلا، أظهرت صور فضائية حديثة التقطتها أقمار اصطناعية، أن الضربات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا، التي نفذت لاعتقال زعيم البلاد نيكولاس مادورو، أسفرت عن تدمير بنية تحتية عسكرية واسعة.

أعضاء النواب عن 4 محافظات يتسلمون اليوم كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية

يبدأ اليوم الأحد من العاصمة الجديدة، استقبال أعمال مجلس النواب، المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات 2025 بنظامي الفردي والقائمة، في 4 محافظات هي: (القاهرة - القليوبية - الدقهلية- المنوفية).

ستارلينك توفر الإنترنت مجانا لسكان فنزويلا حتى 3 فبراير

أعلنت شركة "سبيس إكس" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية أن نظام "ستارلينك" التابع لها سيوفر الإنترنيت للفنزويليين مجانا حتى 3 فبراير، على خلفية العدوان الأمريكي على كاراكاس.

بيان من إدارة المسرح في بغداد بشأن أزمة حفل وائل جسار في ليلة رأس السنة

أصدرت إدارة المسرح الذي استضاف حفل الفنان اللبناني وائل جسار ليلة رأس السنة في بغداد بيانًا توضيحيًا، بعد الأزمة مغادرته الحفل غاضبا.

انتشار عسكري وروبيو وهيجسيث للإدارة، ترامب يطرح خطته في فنزويلا بعد اعتقال مادورو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح رؤيته والخطة التي ينوي تنفيذها في فنزويلا عقب الإطاحة بنظام الرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة تمهيدًا لمحاكمته.

اليوم، بدء التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026 وهذه خطوات التسجيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

غير نظيف ويضم مشاهير ومختلط للرجال والنساء، شاهد السجن الذي سيحتجز به مادورو

نقلت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع مصورة لوصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، ثم إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين.

يناقشه الشيوخ اليوم، تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات

تناقش اليوم الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

رئيسها عليه أن يقلق، روبيو يلمح إلى الهدف التالي لأمريكا بعد سقوط مادورو

أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال أن تطمح إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استهداف كوبا بعد فنزويلا في إطار سعيها لاستعادة النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي.

