لقطات مهينة تظهر مادورو داخل مبنى مكافحة المخدرات في نيويورك (فيديو)

18 حجم الخط

أظهرت لقطات فيديو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدى وصوله مكتب محاربة المخدرات في نيويورك.



وكانت طائرة تقل الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وصلت إلى نيويورك، ليلة الأحد، تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء الأمريكي، في أعقاب إلقاء الولايات المتحدة القبض عليه.

#ULTIMAHORA // Nicolás Maduro y Cilia Flores, juntos. Detenidos como tenían que estar hace muchos años. pic.twitter.com/DQ9NAvnVCi — mar🫟 (@nerimaryya) January 4, 2026

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن طائرة وصلت إلى مطار ​ستيوارت الدولي على بعد قرابة 97 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك، وصعد ⁠عدد من الأفراد الأميركيين ومعهم معدات مكتب التحقيقات الاتحادي ومعدات أخرى إلى الطائرة بعد هبوطها.

وذكرت شبكات الأخبار التلفزيونية، بما في ذلك ‌سي. إن. إن، وفوكس نيوز، وإم. إس. ناو، هوية الشخص الذي نزل من الطائرة على أنه مادورو.

#تغطية_مباشرة - صور توثق وصول الرئيس الفنزويلي مادورو إلى نيويورك في وقت سابق https://t.co/Y40RBubhCu — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 4, 2026

كان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم "العزم المطلق".

وقال كاين، خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، إن العملية تطلبت أشهرا من التخطيط والتمرين المكثف قبل تنفيذها.

وأوضح: "نفذت بسرية ودقة عاليتين خلال ساعات الظلام في الثاني من يناير، وشاركت فيها أكثر من 150 طائرة انطلقت من مواقع متعددة في النصف الغربي من الكرة الأرضية".

ووصف المسؤول العسكري البارز العملية بأنها "تتويج لإعداد طويل ومعقد".

وقدم ترامب تفاصيل إضافية عن العملية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.

وقال إنه تابع العملية بالبث الحي عبر قوات أميركية خاصة، واصفا المشهد بأنه كان "أقرب إلى برنامج تلفزيوني"، مضيفا: "شاهدنا السرعة والعنف، ورأينا كل جانب منها".

وأوضح ترامب أن مادورو اعتقل من داخل ما وصفه بـ"حصن" قبل نقله إلى سفينة، مشيرا إلى أن التنفيذ تأخر أربعة أيام بانتظار تحسن الظروف الجوية.

وأضاف أن مادورو سينقل إلى نيويورك لمواجهة تهم جنائية.

وأكد الرئيس الأميركي أن العملية أسفرت عن إصابات طفيفة فقط في صفوف القوات الأميركية من دون قتلى، واصفا إياها بأنها "ناجحة من الناحية العسكرية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.