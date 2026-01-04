اليوم، بدء التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026 وهذه خطوات التسجيل

18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويستعرض موقع بوابة “ فيتو” من خلال السطور التالية، خطوات التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

رابط التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

ويمكن للراغبين في التقديم في وظائف طبيب بيطري الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي من هنا

خطوات التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

كيفية تسجيل بياناتك على موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على هذا الرابط

الضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

شروط التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة أن شروط التقديم قد شملت ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ الإعلان، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس الطب البيطري بمعدل تقدير عام "جيد" على الأقل.

موعد إغلاق التقديم في وظائف طبيب بيطري

وأشار الجهاز في بيانه الى أن التقديم في الفترة من 4 حتى 17 يناير 2026، ويُشترط التقديم إلكترونيًا فقط، وللاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة برجى الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وشدد الجهاز على أنه لن يُلتفت للطلبات غير المستوفاة للشروط أو المستندات المطلوبة، داعيًا الراغبين في التقديم إلى متابعة الإعلان على البوابة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة.

