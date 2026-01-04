الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، بدء التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026 وهذه خطوات التسجيل

طبيب بيطري، فيتو
طبيب بيطري، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

ويستعرض موقع بوابة “ فيتو” من خلال السطور التالية، خطوات التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

 

رابط التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

 

ويمكن للراغبين في التقديم في وظائف طبيب بيطري الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي من  هنا 

 

خطوات التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

 

كيفية تسجيل بياناتك على موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

  • التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على هذا الرابط
  • الضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.
  • حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.
  • وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.
  • حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

شروط التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026

 

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة  أن شروط التقديم قد شملت ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ الإعلان، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس الطب البيطري بمعدل تقدير عام "جيد" على الأقل.

 

موعد إغلاق التقديم في وظائف طبيب بيطري 

 

وأشار الجهاز في بيانه الى أن التقديم  في الفترة من 4 حتى 17 يناير 2026، ويُشترط التقديم إلكترونيًا فقط، وللاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة برجى الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية.  

رابط وخطوات التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026، فيتو
رابط وخطوات التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026، فيتو

وشدد الجهاز على أنه لن يُلتفت للطلبات غير المستوفاة للشروط أو المستندات المطلوبة، داعيًا الراغبين في التقديم إلى متابعة الإعلان على البوابة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابط التقديم في وظائف طبيب بيطري لعام 2026 خطوات التقديم في وظائف طبيب بيطري لعام 2026 طبيب بيطري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واستصلاح الاراضي موقع بوابة الوظائف الحكومية رابط التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026 طبيب بيطري 2026 وظائف طبيب بيطري 2026

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة يستعرض خطة تطوير منظومة التوظيف ومسابقات العام الجديد

التنظيم والإدارة يعلن عن 425 وظيفة في وزارة الخارجية

تنبيه مهم من التنظيم والإدارة للمتقدمين لوظائف بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

التنظيم والإدارة يبحث مع الوطنية للصحافة تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

اليوم، بدء التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026 وهذه خطوات التسجيل

هاريس: اختطاف مادورو يهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

أخبار مصر: إهانة مادورو في أمريكا، التقديم لمسابقة الأم المثالية، مفاجأة صحية عن خاطف رضيع الدقهلية، خطة ترامب لحكم فنزويلا

ذكرى وفاة مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم هادئ في مرحلة التحول الإماراتي

لاستعادة النضارة والإشراق، روتين خاص للبشرة الباهتة من الطبيعة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads