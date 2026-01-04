بيان من إدارة المسرح في بغداد بشأن أزمة حفل وائل جسار في ليلة رأس السنة

18 حجم الخط

حفل وائل جسار، أصدرت إدارة المسرح الذي استضاف حفل الفنان اللبناني وائل جسار ليلة رأس السنة في بغداد بيانًا توضيحيًا، بعد الأزمة مغادرته الحفل غاضبا.

بيان إدارة المسرح للرأي العام



وأكدت إدارة المسرح في بيانها أن المسرح سيبقى مساحة تجمع الجمهور مع الفن، معتبرة أن ثقة الحاضرين وانتظارهم مسئولية لا يمكن التهاون بها، ومن هذا المنطلق جاء التنويه "حرصًا على أن تكون الصورة واضحة بكل شفافية".

أولًا: من ينظّم الحفلات؟

أوضحت إدارة المسرح بشكل صريح أن المسرح ليس الجهة المنظمة للحفلات، بل هو موقع متعدد الاستخدامات يُستعمل للحفلات الغنائية، عروض الأفلام والفعاليات المختلفة، بينما تقع المسؤولية الفنية والإدارية كاملة على عاتق الجهة المنظمة.

ثانيًا: البروفات وتجارب الصوت



وبحسب البيان، تلتزم إدارة المسرح بتسليم الموقع للجهة المنظمة قبل موعد الحفل بيوم واحد على الأقل، وغالبًا أكثر، بهدف إجراء البروفات وتجارب الصوت، معتبرة أن هذه الخطوة جزء أساسي من أي فعالية فنية.

ثالثًا: ما الذي حصل في حفل وائل جسار؟



فيما يخص حفل وائل جسار، جاء في التنويه أن الفنان غادر المسرح بدعوى وجود مشكلة صوتية، مع الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أي طلب فني مسبق (Technical Rider) للجهة المسؤولة عن الصوتيات والإضاءة.

كما أوضحت الإدارة أن المسرح سُلّم يوم 30 ديسمبر الساعة 11:30 مساءً لإجراء البروفا، وتم تحديد موعد آخر يوم الحفل الساعة 2:00 ظهرًا، إلا أن فرقة الفنان لم تحضر في المرتين، ووصلت قبل 40 دقيقة فقط من بداية الحفل.

ختام البيان: الجمهور أولًا

وفي ختام التنويه، شدّدت إدارة المسرح على تقديرها للجمهور الذي حضر وانتظر أمسية كاملة، مؤكدة احترامها الكامل لتجربته، ومعتبرة أن الجمهور هو الطرف الأساسي والأهم في أي فعالية تُقام على المسرح، مع التأكيد أن “الجمهور يستحق الحقيقة والاحترام”.

وكان الفنان اللبناني وائل جسار كشف تفاصيل ما حدث في حفل ليلة رأس السنة في بغداد قبل أن ينسحب غاضبًا، مؤكدًا أن المشكلات التي واجهتها الأمسية نتجت عن عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة.

أول تعليق من وائل جسار بعد ترك حفله ببغداد غاضبا

وقال وائل جسار: "لم يكن قراري بعدم استكمال الحفل في ليلة رأس السنة قرارًا سهلًا، بل جاء نتيجة ظروف تقنية غير مقبولة تمسّ جوهر أي حفل غنائي وهي الصوت".

وأضاف: “أنا بدي أعطي الجمهور حقه مثل ما هم دافعين تكت، أنا بدي أعطيهم حقهم بالمغنى مش بدي أضحك عليهم”، مضيفًا: “أنا ما بضحك على الناس، أنا زلمة حساس وبدي أعطي الجمهور حقه بالصوت”.

أوضح “جسار” أنه طلب مسبقًا تجهيزات صوتية محددة تليق بالحفل والجمهور، إلا أن المفاجأة كانت في اللحظات الأخيرة، حيث تبين غياب المعدات المطلوبة وحتى مهندس الصوت، ما وضعه أمام خيار صعب. فبالنسبة له، الصوت ليس تفصيلًا يمكن تجاوزه، بل أساس العلاقة بين الفنان وجمهوره.

وأكد وائل جسار أنه حاول قدر المستطاع الاستمرار والغناء احترامًا للحاضرين، إلا أن المشكلة التقنية حالت دون تقديم عرض يرضيه ويرضي جمهوره، قائلًا إنه لا يقبل أن يكون الجمهور غير راضٍ عن صوته، ولا أن يشعر بأنه لم يحصل على ما يستحقه مقابل حضوره ودفعه ثمن التذكرة.

تابع: “هذا اللي صار وأعلنت مش انسحابي، غنيت قدر المستطاع لحتى ضلني أنا مع الناس ولكن طفح الكيل ما قدرت أكمل يعني صراحة. يعني أهم شيء هو بالنسبة للفنان الصوت ونحن طلبنا اللي طلبناه وما لبونا، فالمشكلة مش من عندي المشكلة من المنظمين ومن مهندس الصوت، ليه عم حطوا الملام علي؟”.



وحمَّل جسار المسؤولية للجهة المنظمة ومهندس الصوت، نافيًا ما تم تداوله عن انسحابه المتعمد أو ارتباط قراره بحفل آخر، موضحًا أن الوقت كان يسمح بإكمال السهرة لو توفّر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية.

وفي ختام رسالته، قدّم اعتذاره للجمهور الذي حضر للاحتفال برأس السنة، موجّهًا شكره لكل من دعمه وتفهّم موقفه، ومؤكدًا أن ما حصل لم يكن خيارًا شخصيًا بقدر ما كان نتيجة ظرف خارج عن إرادته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.