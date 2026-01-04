غير نظيف ويضم مشاهير ومختلط للرجال والنساء، شاهد السجن الذي سيحتجز به مادورو

18 حجم الخط

اعتقال مادورو، نقلت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع مصورة لوصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، ثم إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين.

ووصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت إلى الأراضي الأمريكية بعد اعتقاله في كراكاس ونُقل إلى نيويورك حيث سيوجّه الاتهام إليه رسميا بالاتجار بالمخدرات.

وحطت الطائرة التي تقل مادورو في مطار ستيوارت الدولي في شمال المدينة، وشوهد يسير ببطء وهو محاط بفرق أمنية أمريكية، قبل أن يُنقل على متن مروحية إلى مانهاتن، حيث كان في انتظاره موكب أمني كبير.

وذكرت "فرانس برس" أن مادورو نقل بعد ذلك إلى مكاتب تابعة لـإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، ثم إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين.

سيمثل الرئيس الفنزويلي أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُحدد بعد، للرد على تهم تشمل:

- التآمر للإرهاب المرتبط بالمخدرات.

- التآمر لاستيراد الكوكايين.

- حيازة بنادق رشاشة وأجهزة مدمرة.

- التآمر لحيازة بنادق رشاشة وأجهزة مدمرة ضد الولايات المتحدة.

- كما تضمنت لائحة الاتهام زوجته وابنه كمتهمين أيضًا.

سجن "ميتروبوليتان"

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مادورو وزوجته سيحتجزان في "مركز الاحتجاز المتروبوليتاني" في بروكلين.

وقال "يشتهر هذا السجن باستضافة سجناء مشهورين من الصف الأول"، وتلك أبرز المعلومات عنه:

- السجن معروف بكونه قديمًا، غير نظيف، وخطير.

- مركز احتجاز مختلط للرجال والنساء يضم حوالي 1300 شخص.

- منشأة الاحتجاز الفيدرالية الوحيدة في المدينة.

- معظم السجناء فيه محتجزون قبل المحاكمة، في انتظار جلساتهم القضائية.

- إذا صدر حكم بالسجن، ينقلون بعد ذلك إلى مؤسسة أخرى.

- اشتكى محتجزون من ظروف "خطرة ولا إنسانية" تسببت في وفاة عدة أشخاص على مر السنين.

وصف قضاة اتحاديون المركز بأنه "همجي" و"لا إنساني"، وأحيانًا يقللون من أحكام السجناء لتعويض الظروف الصعبة قبل المحاكمة.

أبلغ محتجزون عن طعام يحتوي على دود، وعمليات إغلاق متكررة، وسوء معاملة طبية.

يعاني المركز من "نقص دائم في الموظفين"، وأشارت صحف محلية إلى أن الموظفين الموجودين "يتجاهلون حياة وكرامة الإنسان".



وفق وزارة العدل، هناك حالة عنف واحدة موثقة، حيث رش موظف إصلاحات شخصًا يعاني من أزمة صحية بالغاز المسيل للدموع، وربطه بالأصفاد والأرجل، وتوفي الشخص لاحقًا.

أشهر السجناء



- مايكل كوهين محامي ترامب السابق الذي اتهم بالتهرب الضريبي وانتهاك تمويل الحملات الانتخابية والكذب على الكونجرس.

- جيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين رجل الأعمال الشهير احتجزت في المركز لفترة.

- سام بانكمان-فرايد، ملك العملات الرقمية الذي سقط بعد إدانته بالاحتيال، يقضي عقوبته فيه.

- خواكين جوزمان "إل تشابو" تاجر مخدرات مكسيكي سجن فيه لفترة.

- لويجي مانجيوني المتهم بقتل بريان طومسون الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد للرعاية الصحية" العام الماضي، يقيم فيه حاليا.

- مغني الراب الشهير شون كومز "ديدي" المتهم بالعنف الجنسي سجن فيه.

- مغني الهيب هوب الشهير آر كيلي المتهم بالاعتداء الجنسي سجن فيه.

وأكدت "فوكس نيوز" من جانبها، أن مادورو سيتم احتجازه في "مركز الاحتجاز المتروبوليتاني" في بروكلين.

وقالت جودي جاريت، مساعدة المدير السابقة في مكتب السجون الفيدرالي، لـ"فوكس نيوز" إنها تتوقع أن يتم احتجاز مادورو في وحدة سكنية خاصة عند وصوله إلى المركز.

وأضافت "يمتلك المركز خبرة كبيرة في التعامل مع المتهمين البارزين".

