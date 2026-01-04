ليلة اعتقال مادورو، صور فضائية تكشف تدمير واشنطن منشآت عسكرية في فنزويلا

18 حجم الخط

الهجوم الأمريكي على فنزويلا، أظهرت صور فضائية حديثة التقطتها أقمار اصطناعية، أن الضربات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا، التي نفذت لاعتقال زعيم البلاد نيكولاس مادورو، أسفرت عن تدمير بنية تحتية عسكرية واسعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى فنزويلا خلال الليل واعتقلت مادورو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، متعهدًا بسيطرة أمريكية على فنزويلا، في الوقت الحالي، بما في ذلك بنشر قوات أمريكية إذا تطلب الأمر.

عملية “العزم المطلق” لاعتقال مادورو



وذكر موقع "أكسيوس"، في تقرير له، أن عملية "العزم المطلق"، كما أطلق عليها، شهدت مشاركة أكثر من 150 طائرة أمريكية، بما في ذلك مقاتلات (إف-35) وقاذفات (بي-1) وطائرات مسيّرة".

واستخدمت القوات الأمريكية في العملية التي نفذتها لاعتقال مادورو، "قوة ساحقة"، وفق وصف رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين في تصريح له، السبت، أشار فيه أيضًا إلى "وقوع عدة اشتباكات دفاعًا عن النفس".



وتُظهر الصور التي التقطتها ونشرتها شركة "فانتور" (Vantor) منشآت تخزين مدمرة ومركبات محترقة ونقطة أمنية تم تفجيرها في (فورتي تيونا)، التي تضم أكبر مجمع عسكري قرب العاصمة كاراكاس.

وتضم قاعدة "فورتي تيونا"، بحسب "أكسيوس"، هيئات ومؤسسات دفاعية، بالإضافة إلى مقار إقامة رسمية. ووفقًا لشركة "فانتور"، تسبب الهجوم الأمريكي في "أضرار جسيمة" في كافة أنحاء المجمع العسكري.



ووصلت طائرة تقل مادورو وزوجته، في وقت مبكر في اليوم الأحد، إلى قاعدة عسكرية أمريكية شمال نيويورك، تمهيدًا لمحاكمته جنائيًا في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس ترامب قد نشر عبر منصته "تروث سوشال" صورة تظهر مادورو معتقلًا، وقد تم تكبيل يديه وقدميه، ووضع غطاء على عينيه، وعلق ترامب قائلًا: "نيكولاس مادورو على متن حاملة الطائرات الأمريكية إيو جيما".



ونشر البيت الأبيض تدوينة عبر منصة "إكس" جاء فيها: "أُتيحت الفرصة لمادورو إلى أن فاتته. ستظل إدارة ترامب تدافع عن المواطنين الأمريكيين ضد جميع التهديدات، سواءً كانت خارجية أو داخلية".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.