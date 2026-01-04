رويترز: شلل تام في صادرات النفط الفنزويلية بعد اعتقال أمريكا لمادورو

18 حجم الخط

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن أربعة مصادر لم تسمها، أن صادرات النفط الفنزويلية قد شُلت وسط العملية العسكرية الأمريكية في البلاد.



وأوضحت المصادر للوكالة أن صادرات النفط الفنزويلية، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها جراء الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، باتت الآن متوقفة تمامًا لعدم تلقي قادة الموانئ أي طلبات للحصول على تصريح مغادرة للسفن المحملة.



وأفادت الوكالة، نقلًا عن بيانات من خدمة تتبع السفن "تانكر تراكرز"، أن العديد من ناقلات النفط الخام في فنزويلا، والمُقرر شحنها إلى الولايات المتحدة وآسيا، لم تُبحر بعد.

كما غادرت ناقلات أخرى مُقرر تحميلها بالوقود البلاد فارغة، وبالتحديد، لم يتم تحميل أي ناقلات في ميناء خوسيه النفطي الرئيسي يوم السبت.

وأشارت رويترز، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إلى أن مثل هذا التوقف في الصادرات قد يُجبر البلاد على خفض إنتاج النفط.



في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن بيانات تتبع السفن ووسطاء النقل البحري، أن ناقلة نفط متجهة إلى فنزويلا قد غيرت مسارها وتتجه الآن إلى نيجيريا، في حين توقفت أربع سفن أخرى عن الإبحار بعد أن تعرضت فنزويلا لهجوم من قبل الولايات المتحدة.

