الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
18 حجم الخط
ads

تفتح وزارة التضامن الاجتماعي اليوم باب التقديم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2026 ويستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية

وتتضمن شروط ومعايير الاختيار بالنسبة لـ الأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

كما أن يكون أحد الأبناء للأم لابن من ذوي الإعاقة متميزًا في أحد المجالات "الرياضية- العلمية - الفنية"، وأهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة في التعليم، وكذلك تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة، وكذلك أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء في المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.

الأم لأسرة بديلة كافلة

أما بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الآنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيون، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي المشروعات الصغير مديريات التضامن الاجتماعي مسابقة الأم المثالية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن محافظات الجمهورية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة

التضامن الاجتماعي في 2025.. 48225 حضانة تقدم خدماتها للأطفال.. 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.. وتخصيص 54 مليار جنيه لـ “تكافل وكرامة”

وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان

التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة نفع للتنمية لدعم أبناء دور الرعاية بالقاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

مكبل اليدين، لحظة إخراج الرئيس الفنزويلي وزوجته من الطائرة في نيويورك (فيديو)

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

شوط أول سلبي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

بث مباشر، وصول طائرة تقل مادورو وزوجته إلى نيويورك

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads