انتشار عسكري وروبيو وهيجسيث للإدارة، ترامب يطرح خطته في فنزويلا بعد اعتقال مادورو

اعتقال مادورو، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح رؤيته والخطة التي ينوي تنفيذها في فنزويلا عقب الإطاحة بنظام الرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة تمهيدًا لمحاكمته.

خطة ترامب في فنزويلا بعد اعتقال مادورو



وتشير الوقائع إلى أن خطط ترامب للإشراف على فنزويلا لم تتضح خاصة وأن القوات الأمريكية لا تسيطر على البلاد نفسها، ويبدو أن حكومة مادورو لا تزال هي المسئولة.

وذكر ترامب، السبت، أن أمريكا وجهت ضربات إلى فنزويلا خلال الليل واعتقلت رئيسها مادورو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، متعهدًا بفرض السيطرة، في الوقت الحالي، على فنزويلا، بما في ذلك بنشر قوات أمريكية إذا تطلب الأمر.

وقال، في مؤتمر صحفي، بمنتجعه في فلوريدا: "سندير البلاد حتى يحين الوقت الذي يمكننا فيه تنفيذ عملية انتقال آمنة وسليمة وحكيمة. لا يمكننا المخاطرة بتولي شخص آخر إدارة فنزويلا لا يضع مصالح الفنزويليين بعين الاعتبار".



المشرفون على إدارة فنزويلا

وخلال المؤتمر، لم يقدم ترامب إجابات محددة على الأسئلة المتكررة حول الكيفية التي تقترح بها الولايات المتحدة السيطرة على فنزويلا وإدارتها، قائلًا: "الأشخاص الذين يقفون ورائي مباشرة"، مثل روبيو وهيجسيث، سيشرفون على البلاد.

وذكر الرئيس الأمريكي أيضًا أنه منفتح على فكرة إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا. وقال: "لسنا خائفين من إرسال قوات على الأرض".

وتأتي تعليقات ترامب حول الوجود العسكري المفتوح في فنزويلا في تكرار للخطاب الذي دار حول الغزو السابق للعراق وأفغانستان، وكلاهما انتهى بانسحاب أمريكي بعد سنوات من الاحتلال المكلف وآلاف القتلى والجرحى الأمريكيين.

وقال اليوم السبت إنه بصفته رئيسًا، بما في ذلك في ولايته الأولى، أشرف على عمليات عسكرية كانت "انتصارات فحسب"، إلا أن أيًا منها لم يتضمن الإطاحة بزعيم دولة أخرى.

وانتقد ترامب في الماضي مثل هذه التدخلات، واصفًا غزو العراق بأنه "خطأ كبير للغاية" خلال مناظرة رئاسية عام 2016، وقال في 2021 إنه "فخور بشكل خاص بكونه أول رئيس منذ عقود لم يبدأ أي حروب جديدة".



الرئيس الوحيد

وظهرت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي، التي ستخلف مادورو على ما يبدو، على التلفزيون الفنزويلي، مساء السبت، محاطة بمسؤولين كبار آخرين للتنديد بما وصفتها بأنها عملية خطف.

وقالت رودريجيز: "نطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس"، واصفة مادورو بأنه "الرئيس الوحيد لفنزويلا".

وتحدثت رودريجيز بعد فترة وجيزة من خطاب ترامب الذي كان محاطا بمسؤولين أمريكيين كبار، منهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وقال إن إدارته على اتصال مع رودريجيز وإنها بدت متعاونة، مشيرا إلى أنه "ليس لديها خيار آخر".

مادورو أمام محكمة مانهاتن الاتحادية

وقال مسئول بوزارة العدل الأمريكية، إن من المتوقع أن يمثل الرئيس الفنزويلي مادورو أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الاثنين، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين بشأن العملية العسكرية الأمريكية.



استرداد التكاليف والنفط الفنزويلي

قال ترامب إن الاحتلال الأمريكي "لن يكلفنا سنتًا واحدًا" لأن الولايات المتحدة ستحصل على تعويضات من "الأموال التي ستخرج من الأرض"، في إشارة إلى احتياطيات فنزويلا النفطية، وهو موضوع تناوله مرارًا خلال المؤتمر الصحفي.

وتعيد فكرة احتمال سداد تكاليف الغزو الأمريكي من احتياطيات النفط في بلد ما إلى الأذهان حرب العراق في عام 2003.

وفي الفترة التي سبقت الغزو، ذكر مسؤولون أمريكيون مرارًا أن التكلفة سيجري تغطيتها إلى حد كبير من أصول العراق، بما في ذلك النفط.

