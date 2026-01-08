الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هاني سرحان ينضم لكتاب مسلسل "القصة الكاملة"

هاني سرحان
هاني سرحان
انضم السيناريست هاني سرحان، لفريق كتابة مسلسل “القصة الكاملة"، الذي يحكي تفاصيل عدد من الجرائم التي حدثت بالفعل خلال السنوات الماضية، والمأخوذ من برنامج يحمل نفس الاسم، والذي يقدمه الإعلامي سامح سند.

وانتهى هاني سرحان من كتابة حلقة ضمن مشروع القصة الكاملة، والتي تحمل اسم “ما لم يحكى عن بني مزار”، والتي ترصد تفاصيل وأحداث إحدى الجرائم الصعبة التي شهدها مركز بني مزار بمحافظ المنيا.

ويتولى المخرج محمد سلامة إخراج تلك القصة، حيث إن مسلسل “القصة الكاملة”، هو عبارة عن حلقات منفصلة، تحكي كل حلقة تفاصيل جريمة أو حادث قتل قد حدث بالفعل، كما أن فكرة المشروع تقوم على أسناد بطولة كل حلقة إلى نجم أو نجمة شهير، على أن يتولى كتابة وإخراج كل قصة مخرج مختلف.

من جانب آخر انتهى السيناريست هاني سرحان من كتابة حلقات مسلسل “رأس الأفعى”، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وشريف منير، والذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول بعض الأحداث التي وقعت بالفعل، خاصة أن العمل مأخوذ من ملفات  المخابرات المصرية.

وينتظر هاني سرحان عرض مسلسل “بطل العالم”، حيث كشفت منصة يانجو بلاي عن موعد بدء عرض أحدث أعمالها الأصلية وهو مسلسل بطل العالم الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر ويشاركه البطولة نخبة من النجوم في مقدمتهم جيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب وهو مسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج عصام عبد الحميد.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل بطل العالم الحلقة الأولى يوم الأحد 18 يناير الجاري على منصة يانجو بلاي.

السيناريست هاني سرحان القصة الكاملة مسلسل القصة الكاملة
