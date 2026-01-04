الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

إلبسوا الشتوي الثقيل، تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم

حالة الطقس، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر لذا يرجى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

 

وتبقى فرص تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 08

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

