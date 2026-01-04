ستارلينك توفر الإنترنت مجانا لسكان فنزويلا حتى 3 فبراير

18 حجم الخط

أعلنت شركة "سبيس إكس" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية أن نظام "ستارلينك" التابع لها سيوفر الإنترنيت للفنزويليين مجانا حتى 3 فبراير، على خلفية العدوان الأمريكي على كاراكاس.

ونشرت شركة سبيس إكس على مواقع التواصل الاجتماعي: "تُوفر ستارلينك خدمة إنترنت عريضة النطاق مجانية لسكان فنزويلا حتى 3 فبراير، لضمان اتصال متواصل".

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

