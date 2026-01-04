الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ستارلينك توفر الإنترنت مجانا لسكان فنزويلا حتى 3 فبراير

نظام ستارلينك
نظام "ستارلينك"
18 حجم الخط

أعلنت شركة "سبيس إكس" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية أن نظام "ستارلينك" التابع لها سيوفر الإنترنيت للفنزويليين مجانا حتى 3 فبراير، على خلفية العدوان الأمريكي على كاراكاس.

ونشرت شركة سبيس إكس على مواقع التواصل الاجتماعي: "تُوفر ستارلينك خدمة إنترنت عريضة النطاق مجانية لسكان فنزويلا حتى 3 فبراير، لضمان اتصال متواصل".

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تظاهرة حاشدة العملية العسكرية اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته نيويورك ساحة تايمز سكوير العملية العسكرية الأمريكية تظاهرة نيويورك شركة سبيس إكس للإنترنت الأقمار الصناعية نظام ستارلينك الفنزويليين العدوان الأمريكي على كاراكاس سكان فنزويلا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

اليوم، بدء التقديم في وظائف طبيب بيطري 2026 وهذه خطوات التسجيل

هاريس: اختطاف مادورو يهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

أخبار مصر: إهانة مادورو في أمريكا، التقديم لمسابقة الأم المثالية، مفاجأة صحية عن خاطف رضيع الدقهلية، خطة ترامب لحكم فنزويلا

ذكرى وفاة مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم هادئ في مرحلة التحول الإماراتي

لاستعادة النضارة والإشراق، روتين خاص للبشرة الباهتة من الطبيعة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads