ليفربول والريال وأمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة في ثمن نهائي أمم أفريقيا بالمغرب والدوريات الأوروبية والدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

المغرب ضد تنزانيا – 6 مساءً – قناة beIN SPORTS MAX HD1

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون – 9 مساءً – قناة beIN SPORTS MAX HD2

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش ضد فاركو – 5 مساءً – قناة On sports 1

كهرباء الإسماعيلية ضد فاركو - 5 مساءً – قناة 2On sports

مودرن سبورت ضد بيراميدز – 8 مساءً – قناة On sports 1



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد – 2:30 مساءً – قناة بى إن سبورت 1HD

فولهام ضد ليفربول – 5 مساءً – قناة بى إن سبورت 1HD

إيفرتون ضد برنتيفورد – 5 مساءً – قناة بى إن سبورت 3HD

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس – 5 مساءً – قناة بى إن سبورت 4HD

توتنهام ضد سندرلاند – 5 مساءً – قناة بى إن سبورت 5HD

مانشستر سيتي ضد تشيلسي – 7:30 مساءً – قناة بى إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ليفانتي – 3 مساءً – قناة بى إن سبورت 6 HD

ريال مدريد ضد ريال بيتيس – 5:15 مساءً – قناة بى إن سبورت 2 HD

ألافيس ضد ريال أوفييدو – 7:30 مساءً – قناة بى إن سبورت 4 HD

ريال مايوكا ضد جيرونا – 7:30 مساءً – قناة بى إن سبورت 3 HD

ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد – 10 مساءً – قناة بى إن سبورت 3 HD



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد نابولي – 1:30 ظهرًا

فيورنتينا ضد كريمونيسي – 4 مساءً

هيلاس فيرونا ضد تورينو – 7 مساءً

إنتر ميلان ضد بولونيا – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد نانت – 4 مساءً – قناة بى إن سبورت 7 HD

بريست ضد أوكسير – 6:15 مساءً – قناة بى إن سبورت 7 HD

لوهافر ضد أنجيه - 6:15 مساءً – قناة بى إن سبورت 9 HD

لوريان ضد ميتز- 6:15 مساءً – قناة بى إن سبورت 6 HD

باريس سان جيرمان ضد نادي باريس – 9:45 مساءً - قناة بى إن سبورت 1 HD



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الحزم ضد نادي نيوم – 5:05 مساءً – قناة ثمانية 3

ضمك ضد الهلال – 7:30 مساءً – قناة ثمانية 1

القادسية ضد الرياض - 7:30 مساءً – قناة ثمانية 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

ريو آفي ضد كازا بيا – 5:30 مساءً – قناة Sport TV2 Portugal

سانتا كلارا ضد بورتو – 8 مساءً – قناة Sport TV1 Portugal

ألفيركا ضد فاماليكاو – 10:30 مساءً – قناة Sport TV2 Portugal

