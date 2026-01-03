ضبط 3 أشخاص فى الإسكندرية بحوزتهم بطاقات ناخبين (صور)

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.





كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.





وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

