السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 أشخاص فى الإسكندرية بحوزتهم بطاقات ناخبين (صور)

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة  بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.



 وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اسكندرية التصويت لصالح أحد المرشحين بطاقات الرقم القومى النيابة العامة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية قسم شرطة أول المنتزه قسم شرطة ثالث المنتز قسم شرطة ثالث المنتزة

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

