السبت 03 يناير 2026
حوادث

24 ساعة حملات، ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة و5 أطنان دقيق مهرب

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
 واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.  

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد على 5 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) مهربة.  

واتخذت الجهات المختصة  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.
 

 ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

 وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 10  ملايين  جنيه.

 

جهود الأجهزة الأمنية

أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

