حوادث

انتخابات النواب، الأمن يكشف حقيقة ادعاء مرشح بالمنيا بمنع الناخبين من التصويت

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة ادعاءات مرشح بالمنيا حول منع الناخبين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من منشور مدعوم بصور وفيديو، تضمن ادعاءً من أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، يفيد بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت وتواجد سيارة شرطة بمحيط إحدى اللجان.

 

وأكدت الجهات الأمنية بعد الفحص عدم صحة تلك الادعاءات، وأن اللجان الانتخابية تعمل بصورة منتظمة ودون أي مخالفات أو تجاوزات.

كما تبين أن السيارة المشار إليها مخصصة لنقل قوات تأمين سير العملية الانتخابية، وأن الصور التي نشرها المرشح احتوت على لافتات دعائية له أمام إحدى اللجان، تم إزالتها تنسيقًا مع الجهات المعنية لخرقها الصمت الانتخابي وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.


وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على تلك الادعاءات الكاذبة.

ضبط شخص بمحافظة أسوان لحمله أموالًا لتوزيعها على الناخبين

 وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية، وبحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

