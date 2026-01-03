انتخابات النواب، الأمن يكشف حقيقة ادعاء مرشح بالمنيا بمنع الناخبين من التصويت

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من منشور مدعوم بصور وفيديو، تضمن ادعاءً من أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، يفيد بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت وتواجد سيارة شرطة بمحيط إحدى اللجان.

وأكدت الجهات الأمنية بعد الفحص عدم صحة تلك الادعاءات، وأن اللجان الانتخابية تعمل بصورة منتظمة ودون أي مخالفات أو تجاوزات.

كما تبين أن السيارة المشار إليها مخصصة لنقل قوات تأمين سير العملية الانتخابية، وأن الصور التي نشرها المرشح احتوت على لافتات دعائية له أمام إحدى اللجان، تم إزالتها تنسيقًا مع الجهات المعنية لخرقها الصمت الانتخابي وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

ضبط شخص بمحافظة أسوان لحمله أموالًا لتوزيعها على الناخبين

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على تلك الادعاءات الكاذبة.

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية، وبحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.