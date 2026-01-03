السبت 03 يناير 2026
حوادث

ضبط 92 ألف مخالفة مرورية و47 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 92 ألف مخالفة
ضبط 92 ألف مخالفة مرورية و47 حالة تعاطى مخدرات خلال حملات
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور، وأسفرت جهودها خلال آخر 24 ساعة عن ضبط 92471 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما أسفرت الجهود عن  فحص 1232 سائقًا، تبين إيجابية 44 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

الحملات بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي

واصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكن ضباط المرور خلال 24 ساعة من ضبط 585 مخالفة متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وعدم الالتزام بأمن ومتانة المركبات.

كما نجحت الجهود الأمنية فى  فحص 87 سائقًا، تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان الانضباط والسلامة على الطرق.

