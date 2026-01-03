رشاوى ودعاية، ضبط مخالفات انتخابية متنوعة فى البحيرة (صور)

18 حجم الخط

واصلت الخدمات الأمنية بالبحيرة جهودها لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات اليوم السبت، عن ضبط عدد من المخالفات الانتخابية المتنوعة.

أبرز الوقائع:

حوش عيسى: ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، كما تم ضبط سيدة بنفس المركز تحمل مبالغ مالية لنفس الغرض، إضافة لضبط شخص آخر بحوزته كروت دعائية لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشح محدد.

الدلنجات: ضبط شخص بمحيط دائرة انتخابية أثناء تثبيت لافتة دعاية انتخابية وحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، كما تم ضبط آخر بحوزته مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين.

رشيد: ضبط سائق مركبة توك توك بدون لوحات أثناء التجول بمحيط دائرة انتخابية وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع، لضمان سير العملية الانتخابية وفق القوانين وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

