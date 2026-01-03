ضبط تشكيل عصابي سرق حقيبة سيدة بأسلوب "الخطف" في الهرم

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية يسرقان حقيبة يد سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع، مما أدى لسقوطها أرضًا دون إصابات.

سحل سيدة حاولت منع لصوص من سرقة حقيبتها فى الهرم

تلقت قسم شرطة الأهرام بالجيزة بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بأنها تعرضت لسرقة حقيبة يدها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي ومتعلقات شخصية على يد شخصين يستقلان دراجة نارية، وحال مقاومتها فقدت توازنها وسقطت أرضًا.

ضبط مرتكبي الواقعة

تمكنت الشرطة من تحديد وضبط الشخصين (أحدهما له معلومات جنائية) والدراجة النارية المستخدمة بدون لوحات معدنية، وكلاهما مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وكشفا عن ارتكابهما 12 واقعة سرقة مماثلة، وكونا تشكيلا عصابيا لسرقة.

كما تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بحقيبة المبلغة، والكشف عن تصرفهما في باقي المسروقات (12 هاتفا محمولا) لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، والذي تم ضبطه وأقر بما نسب إليه. وتم استرداد كافة المسروقات في الوقائع الأخرى.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.