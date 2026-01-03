السبت 03 يناير 2026
انتخابات النواب 2025، أمن المنيا يكشف ملابسات توزيع مواد غذائية للناخبين لحثهم على التصويت

ضبط سيارة نصف نقل
ضبط سيارة نصف نقل لتوزيع مواد غذائية
كشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة نصف نقل بتوزيع مواد غذائية على المواطنين بهدف حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة دير مواس.

تفاصيل الواقعة

بتاريخ أول يناير الجاري، تلقى مركز شرطة دير مواس بلاغًا من محامٍ من أنصار أحد المرشحين، أفاد بتضرره من قيام قائد السيارة بتوزيع السلع لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح منافس.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها المقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، الذي نفى صحة الادعاءات وأوضح أن الأمر يتعلق بتعاون تجاري لنقل حمولة خضراوات لصالح أحد المتعاملين معه، والتي تم نقلها لاحقًا على سيارة أخرى تم تحديدها وضبطها.

كما أقر قائد السيارة ومالك الحمولة المقيمان بمحافظة المنيا، بأن الحمولة كانت مخصصة لتوزيع الخضراوات على البائعين في أحد الأسواق بالدائرة، ونفيا أي صلة بالمرشحين أو بالانتخابات البرلمانية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

المنيا انتخابات برلمانية توزيع مواد غذائية ضبط سيارات التحقيقات مركز شرطة دير مواس القانون

