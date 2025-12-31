الأربعاء 31 ديسمبر 2025
مياه الفيوم تعيد تأهيل المعدات والسيارات القديمة ضمن خطة ترشيد النفقات

إعادة تأهيل السيارات
إعادة تأهيل السيارات والمعدات القديمة، فيتو
قال المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن الشركة تجري حصر السيارات والمعدات القديمة، بهدف إعادة لإعادة تأهيلها وتشغيلها مرة أخرى، ما يسهم في الحفاظ على موارد الشركة والمال العام، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة الأداء.

معدات وسيارات تم إعادة تأهيلها

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة لديها ورشة متخصصة في اصلاح السيارات والمعدات قد تمكنت من إعادة تشغيل عدد من السيارات والمعدات بعد دراسة حالتها الفنية، من بينها: سيارة نقل قلاب، وسيارة رأس تريلا كبيرة لنقل المعدات، وسيارة نافوري للتطهير، وسيارة نقل مرسيدس مجهزة كورشة متنقلة، وسيارة جامبو تم رفع كفاءتها لاستخدامها كسيارة توعية متنقلة، إلى جانب سيارة كلور، وسيارة فورد، وجرار، ونافوري نقّالي.

 

دراسة لحالة السيارات والمعدات القديمة

وقال مدير عام الخدمات الفنية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العميد أشرف خطيري، إن الإدارة تبذل جهودًا مكثفة في فحص المعدات القديمة وتحديد الصالح منها لإعادة التأهيل والتشغيل، وفق معايير فنية دقيقة تضمن السلامة والكفاءة، وإعادة تأهيل المعدات يحقق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المتاحة، ويسهم في خفض تكاليف التشغيل، ودعم استمرارية العمل الميداني، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرص الشركة على حسن إدارة أصولها واستغلالها بالشكل الأمثل.

استعدادا للأمطار، مياه الفيوم تنفذ خطة شاملة لتطهير شبكات الصرف الصحي

مياه الفيوم تنفذ لقاءات توعوية لممثلي 250 مدرسة ابتدائية

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، شكلت لجنة لحصر أصولها غير المستغلة لإعادة تأهيلها واستغلالها من جديد من خلال خطة لترشيد النفقات وتعظيم الموارد.

