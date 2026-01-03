السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حوادث متفرقة اليوم، مصرع شخص وإصابة 10 آخرين وإنقاذ أسرة محتجزة داخل مصعد

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
شهدت عدة محافظات، اليوم، وقائع متفرقة ما بين حوادث طرق وحالات طوارئ داخل عقارات سكنية، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، إلى جانب إنقاذ أسرة كاملة دون إصابات.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط-القاهرة الصحراوي الشرقي أمام مدينة الرحاب.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمد هشام جاد 19 سنة، وصالح نافع سلامة 21 سنة، وسالم منصور سيد 21 سنة، ومحمد عبد الرؤوف أحمد 29 سنة، بينما توفي علي ع، 40 سنة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة، ونقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

وفي محافظة قنا، أصيب 6 أشخاص، بينهم حالات وصفت بالخطيرة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة 5 كيلو بحري كافتيريا جمال بدائرة مركز أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إنقاذ أسرة من مصعد معطل بالدقي من دون إصابات

وفي واقعة مختلفة، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إنقاذ 4 أشخاص من أسرة واحدة، بعد احتجازهم داخل مصعد أحد العقارات بدائرة قسم الدقي، إثر تعطل المصعد.

جرى التعامل مع البلاغ فورًا، وتم إخراج المحتجزين بسلام من دون أي إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الجريدة الرسمية
