مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ27 الملغاة بانتخابات النواب

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة منذ فجر اليوم السبت انتظام الخدمات الأمنية استعدادًا لبدء التصويت في جولة الإعادة اليوم وغدًا.

الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الانتخابية

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، في تصريح، إنه تم تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليها.

إجراء جولة الإعادة في الـ27 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

وأشار المصدر الأمنى إلى قيام مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

ولفت المصدر الأمني، إلى التشديد بأهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

