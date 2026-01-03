السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ27 الملغاة بانتخابات النواب

الشرطة المصرية،فيتو
الشرطة المصرية،فيتو
18 حجم الخط

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة منذ فجر اليوم السبت انتظام الخدمات الأمنية استعدادًا لبدء التصويت في جولة الإعادة اليوم وغدًا.

 

الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الانتخابية 

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، في تصريح، إنه تم تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليها.

 

إجراء جولة الإعادة في الـ27 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

وأشار المصدر الأمنى إلى قيام مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

لخلاف على الميراث، القبض على طرفي مشاجرة بالشوم والعصى في الأقصر (فيديو)

الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على طالبة بالمعادي

ولفت المصدر الأمني، إلى التشديد بأهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارية العليا الخدمات الأمنية الطرق والمحاور الرئيسية المرحلة الاولي من انتخابات النواب المحكمة الإدارية العليا المحاور الرئيسية انتخابات مجلس النواب محكمة الإدارية العليا محمود توفيق وزير الداخلية

مواد متعلقة

لخلاف على الميراث، القبض على طرفي مشاجرة بالشوم والعصى في الأقصر (فيديو)

الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على طالبة بالمعادي

إحباط عملية تهريب مواد مخدرة بقيمة 240 مليون جنيه

ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

الداخلية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة (فيديو)

ضبط 100962 مخالفة مرورية وفحص 1299 سائقًا للكشف عن المخدرات

ضبط شخصين متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه بشمال سيناء

ضبط عامل تحرش بطالبتين أجنبيتين بالقاهرة

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه، انخفاض كبير يحدث لأول مرة في أسعار الأسمدة بالأسواق

قمر الذئب، عرض فلكي نادر يزين السماء في ثاني ظاهرة لعام 2026

بعد قليل، انطلاق جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات

مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ27 الملغاة بانتخابات النواب

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج المختلفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads