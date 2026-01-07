الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من وست هام في الدوري الإنجليزي

وست هام، فيتو
وست هام، فيتو
18 حجم الخط

انتهت مباراة وست هام ضد نوتنجهام فورست، بنتيجة 2-1 للفورست، في افتتاح مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي معقل الهامرز.

سجل موريلو لاعب نوتنجهام هدف وست هام بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 13، وتعادل دومينجيز لنوتنجهام في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 89 سجل ومرجان جيبس وايت هدف فورست القاتل من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يرفع نوتنجهام رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

تشكيل وست هام ضد نوتنجهام

تشكيل نوتنجهام أمام وست هام 

وتختتم الجولة بقمة آرسنال ضد ليفربول مساء الخميس المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

الأربعاء 7 يناير 

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً 

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

 

الخميس 8 يناير 

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً 

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويليه مانشستر سيتي وأستون فيلا بالمركزين الثاني والثالث ولكل منهما 42 نقطة.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وست هام ضد نوتنجهام فورست وست هام ضد نوتنجهام وست هام نوتنجهام الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

موعد مباراة آرسنال وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

العربيات اتعجنت، الصور الأولى لحادث موكب الزفاف المروع في المنيا

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية