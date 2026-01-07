نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من وست هام في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

انتهت مباراة وست هام ضد نوتنجهام فورست، بنتيجة 2-1 للفورست، في افتتاح مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي معقل الهامرز.

سجل موريلو لاعب نوتنجهام هدف وست هام بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 13، وتعادل دومينجيز لنوتنجهام في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 89 سجل ومرجان جيبس وايت هدف فورست القاتل من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يرفع نوتنجهام رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

تشكيل وست هام ضد نوتنجهام

تشكيل نوتنجهام أمام وست هام

وتختتم الجولة بقمة آرسنال ضد ليفربول مساء الخميس المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

الأربعاء 7 يناير

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويليه مانشستر سيتي وأستون فيلا بالمركزين الثاني والثالث ولكل منهما 42 نقطة.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.