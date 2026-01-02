الجمعة 02 يناير 2026
ضبط 100962 مخالفة مرورية وفحص 1299 سائقًا للكشف عن المخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن نتائج موسعة.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

تمكنت الحملات من ضبط 100962 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما جرى فحص 1299 سائقًا، وتبين إيجابية 49 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات الطريق الدائري الإقليمي

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 716 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة.

كما تم فحص 102 سائق وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 14 حكمًا قضائيًّا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الحملات المرورية اليومية لتحقيق أعلى معدلات الانضباط والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

