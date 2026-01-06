"شهادة حق وأنا على فراش الموت"، آخر تصريحات المطرب ناصر صقر قبل رحيله

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان والمطرب ناصر صقر بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان آخر ظهور للراحل ناصر صقر في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "شهادة حق"، حيث علق المطرب على حالة الجدل داخل نقابة المهن الموسيقية بين نقيبها الفنان مصطفي كامل والمطرب حلمي عبد الباقي.

آخر ظهور لناصر صقر

وقال ناصر صقر خلال الفيديو: "شهادة حق لحلمي عبد الباقي وفي اللي أنا شايفه بيحصل الأيام دي، الراجل مقصرش ولا عمل شيء غلط".

وتابع: “في البداية دخلت المستشفي حوالي 4 أشهر كل شهر كنت بقعد حوالى 5 أيام في المستشفى ومصطفي كامل كان على علم بهذا الكلام”.

وأكد الراحل أن النقابة كانت تطمئن عليه بشكل مستمر ولم يكن هناك أي تقصير عندما طلب منهم جوابات أو مساعدات في المستشفى، فقال: “لغاية ما في يوم وأنا في المستشفى لقيت علي الشريعي بيكلمني قالي أنا عايزك تسمع مصطفى كامل إنك بقيت كويس أهو وكان حلمي عبد الباقي قاعد ونادية مصطفى”.

وأضاف صقر: “وبعدين طلبوا مني جواب في المستشفى لأنهم وجدوا بروتوكول العلاج لا يأتي بنتيجة، وطلبوا الجواب والنقابة استجابت عادي، مفيش أي مشاكل قولت لحلمي عبد الباقي عايزين جواب كان يعمله ويعطيه لي فورا”.

واختتم صقر الفيديو قائلًا: “وانت يا مصطفى كامل اللي قلت لي لو محتاج أي حاجة عندك حلمي عبد الباقي، دي شهادة حق ربنا هيحاسبني عليها، أنا راجل على فراش الموت”.

