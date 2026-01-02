الجمعة 02 يناير 2026
عصام كامل

حوادث

الداخلية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة (فيديو)

الداخلية تنظيم دورات
الداخلية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
نظمت وزارة الداخلية عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الأمنية الأفريقية، وذلك بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية؛ في إطار دعم القدرات الأمنية للدول الأفريقية.

وشملت الدورات مجالات أمنية متعددة، استهدفت الارتقاء بقدرات المشاركين وتبادل الخبرات المهنية، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني داخل دولهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نقل خبراتها الأمنية المتراكمة إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز أوجه التعاون الأمني المشترك على المستويين الإقليمي والقاري.

 

وتضمنت البرامج التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بإشراف نخبة من المدربين والخبراء المعتمدين، شملت دور المراقبين الشرطيين وآليات العمل ضمن بعثات حفظ السلام، مفاهيم الأمن والسلامة، إدارة المخاطر، والتعامل مع التهديدات في البيئات الميدانية الخطرة، بما يعزز من جاهزية المشاركين للعمل ضمن المنظومة الدولية.

 

أكاديمية الشرطة الاستقرار الأمني الوكالة المصرية الوكالة المصرية للشراكة كوادر الأمنية الأفريقية دورات تدريبية خلية تنظيم بأكاديمية الشرطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مركز بحوث الشرطة وزارة الداخلية

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

