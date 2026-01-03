الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق أهلي جدة فوزا مثيرا على نظيره فريق النصر بنتيجة 3ـ2 في المباراة، التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي ينهي عقدته أمام النصر



وتمكن اهلي جدة، من الحاق النصر بأول خسارة له هذا الموسم في الدوري السعودي.



ونجح فريق الأهلي، في كسر عقدة الـ5 سنوات بتحقيق أول فوز له على النصر في دوري المحترفين السعودي منذ 12 ديسمبر 2020.

ولم يذق فريق اهلي جدة، طعم الفوز على النصر منذ انتصاره بـ 2-1 في الجولة الـ8 من الدوري السعودي بموسم 2020-21، حيث تلقى بعد ذلك 5 هزائم وتعادل مرتين في لقاءات الكلاسيكو التالية.

وسجل هدفي فريق أهلي جدة الأولين اللاعب إيفان توني في الدقيقة 7 والدقيقة 20، بينما جاء هدفي النصر عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة 31 والدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2ـ2.

وفي الشوط الثاني نجح ميريح ديميرال في تسجيل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة تعرض علي مجرشي لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 6+90 ونواف بوشل لاعب النصر في الدقيقة 9+90.

ترتيب النصر والأهلي في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل النصر السعودي صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بـ31 نقطة، فيما يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

و تستعرض فيتو ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث يتصدر ترتيب الهدافين حاليًا كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لاعبا النصر السعودي برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

1- كريستيانو رونالدو "النصر" بـ 13 هدفًا

2- جواو فيليكس "النصر" بـ 13 هدفًا

3- جوشوا كينج "الخليج" بـ 10 أهداف

4- كينيونيس "القادسية" بـ 7 أهداف

5- ريتجلي "القادسية" بـ 7 أهداف

6- مارتينيز "التعاون" بـ 7 أهداف

