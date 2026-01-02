حقيقة استقالة ياسين منصور من مجلس إدارة الأهلي

الجمعة 02 يناير 2026
 نفى الإعلامي أحمد شوبير صحة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول نية ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، التقدم باستقالته من مجلس إدارة النادي برئاسة  محمود الخطيب.

وأوضح شوبير، خلال حديثه في برنامجه «الناظر»، أن ما يُثار في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن ياسين منصور متواجد داخل النادي الأهلي عن اقتناع وحب كامل، ولا توجد أي خلافات أو أزمات داخل مجلس الإدارة.

وشدد شوبير على أن هذه الأخبار لا تمت للواقع بصلة، مطالبًا بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار النادي ومجلس إدارته.

وكانت بعض التقارير الإعلامية زعمت مؤخرًا أن ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي ورجل الأعمال، يدرس الاستقالة من منصبه، بدعوى شعوره بعدم امتلاكه الصلاحيات الكافية لأداء دوره داخل المجلس، وهو ما نفاه شوبير بشكل قاطع.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الأهلي لمواجهة  فاركو المرتقبة  في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

