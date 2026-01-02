الجمعة 02 يناير 2026
قمة الدوري السعودي، موعد مباراة النصر وأهلي جدة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة السعودية مباراة قوية بين فريق النصر وأهلي جدة، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر السعودي صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بـ31 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي فاز على الخلود 3-1 في الجولة السابقة، ليستمر في ملاحقة المتصدر فيما يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

 

ويواجه النصر خطر فقدان الصدارة إذا تعثر في مواجهة الأهلي، الذي يسعى لمواصلة انتصاراته بعد فوزه على الفيحاء في الجولة الماضية، عقب خسارته المفاجئة من الفتح بالجولة قبل الماضية.

 


ويعاني أهلي جدة من غياب عدة أسماء بارزة في الفريق تمثل عمودًا فقريًا، بدايةً من الحارس إدواردو ميندي، والإيفواري كيسيه، والجزائري رياض محرز، المشاركين مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم أفريقيا، قبل أن ينضمّ إليهم إيبانيز.

الأهلي تحت قيادة ماتياس يايسله  يقدم نفسه بصورة أفضل في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه في الدوري يُسجل تراجعًا ونتائج متقلبة.

 و كان الأهلي قد استعاد انتصاراته بفوزه على الفيحاء في الجولة الماضية، وقبلها تعثر بنتيجة مخيبة للآمال من الفتح بنتيجة 2-1، ليدخل لقاء النصر وعينه على النقاط الثلاث رغم صعوبة مهمته في ظل الغيابات.

 

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة


ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي، اليوم الجمعة،على  ملعب الإنماء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة 


وتمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

