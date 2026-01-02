الجمعة 02 يناير 2026
رياضة

قبل صدام دور الـ16، مشوار منتخبي مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة ساخنة مع منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل الأخير لهذا الدور كثالث عن المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال بـ7 نقاط ثم الكونغو الديمقراطية 7 نقاط ثم بنين 3 نقاط، وأخيرا بوتسوانا بدون نقاط. 

مشوار منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بتحقيق فوز مثير على زيمبابوي بنتيجة 2-1.

ثم واصل انتصاراته بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد. 

وفي الجولة الثالثة، تعادل الفراعنة سلبيًا مع أنجولا، ليؤكدوا صدارتهم للمجموعة عن جدارة.

مشوار منتخب بنين في كأس أمم أفريقيا

بينما بدأ منتخب بنين مشواره بالخسارة أمام الكونغو الديموقراطية بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على بتسوانا بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية. 

وفي الجولة الثالثة، تلقى خسارة قاسية أمام السنغال بثلاثية نظيفة.

وتأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبي السنغال المتصدر والكونغو الديمقراطية الوصيف.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية جاء منتخب جنوب إفريقيا بـ6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية 

في حال تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي، سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام الفائز من مباراة كوت ديفوار (حامل اللقب) وبوركينا فاسو.

وحال تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي، سيكون أمام مواجهة قوية مع أحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان.

الجريدة الرسمية
