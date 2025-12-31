رقم سلبي لـ كريستيانو رونالدو خلال 2025

18 حجم الخط

ودع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عام 2025، برقم سلبي، رغم هز شباك الاتفاق في ليلة التعادل 2-2 خلال المباراة التي جرت بين الطرفين، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

رونالدو استطاع أن يسجل الهدف الثاني في المباراة، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا في قمة ترتيب هدافي المسابقة، بالتساوي مع مواطنه وزميله جواو فيليكس.



وفشل رونالدو على مدار عام 2025، في تسجيل هاتريك واحد على الأقل في المباريات الرسمية، ليسدل الستار على سلسلة تاريخية دامت 14 عامًا من تسجيل الثلاثيات.



ولم يغب النجم البرتغالي عن تسجيل الهاتريك في مناسبة واحدة على الأقل خلال الفترة من 2010 حتى 2024، قبل أن يشهد عام 2025، فشله في تكرار عادته.

ويعد رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلًا للهاتريك في التاريخ بواقع 66 مرة، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب ملاحقيه بفارق 6 ثلاثيات.

وسجل رونالدو هاتريك 3 مرات مع مانشستر يونايتد وهو نفس الحال بالنسبة ليوفنتوس، بجانب 45 رفقة ريال مدريد بالإضافة إلى 10 مع البرتغال.

وأحرز رونالدو الهاتريك مع النصر 5 مرات منذ انضمامه للفريق في يناير 2023، ليصل إلى الثلاثية 66 في مسيرته.

ويعد هاتريك البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في شباك نظيره الوحدة، ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي يوم 4 مايو 2024 هو آخر هاتريك سجله الدون في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

