ودية مرتقبة تجمع مصر والسعودية في مارس ضمن استعدادات كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موعد المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي مصر والسعودية، ضمن برنامج الإعداد لكلا المنتخبين قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

السعودية تواجه مصر وديا

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن المنتخب السعودي سيخوض مواجهة ودية أمام منتخب مصر يوم 26 مارس المقبل، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن فترة التوقف الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الأخضر سيواجه منتخب صربيا في ودية ثانية يوم 30 مارس، ضمن البرنامج التحضيري ذاته.

وتأتي هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من مونديال 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

وعلى جانب آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل الأخير لهذا الدور كثالث عن المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال بـ7 نقاط ثم الكونغو الديمقراطية 7 نقاط ثم بنين 3 نقاط، وأخيرا بوتسوانا بدون نقاط.

تقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

وتنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

