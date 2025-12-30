الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يتعثر ويتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي

النصر
النصر
18 حجم الخط

 تعادل فريقا النصر والاتفاق، (2-2)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي في لقاء أقيم اليوم الثلاثاء.

تعادل النصر والاتفاق

ويعد ذلك هو التعثر الأول للنصر على مستوى النسخة الحالية من دوري روشن، بعدما حقق 10 انتصارات متتالية، ليصل إلى النقطة 31، بعد تعادل الليلة، معززًا صدارته للمسابقة.

في المقابل، رفع الاتفاق رصيده للنقطة 16 في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بعد مباراة مثيرة شهدت تألق العديد من اللاعبين.

وبادر الاتفاق بالتسجيل مبكرًا عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 16 ومع بداية الشوط الثاني، نجح النصر في تعديل النتيجة سريعًا، بعدما سجل البرتغالي جواو فيليكس هدف التعادل في الدقيقة 47.

وواصل “العالمي” ضغطه، قبل أن يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد تسديدة من جواو فيليكس اصطدمت بجسد كريستيانو رونالدو وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى، ليُحتسب الهدف باسم قائد النصر.

ورغم تأخره، لم يستسلم الاتفاق، ونجح في العودة إلى أجواء اللقاء، حيث كثف هجماته، وتصدى حارس النصر نواف العقيدي لعدة محاولات خطيرة، قبل أن يتمكن فينالدوم من تسجيل هدفه الشخصي الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 80، مستغلًا تمريرة من راضي العتيبي.

وبهذه النتيجة، سقط النصر في أول تعادل له خلال مشواره في البطولة، لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، في حين رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي جواو فيليكس الدوري السعودي النصر والاتفاق النصر جواو فيليكس دوري روشن السعودي دوري روشن

مواد متعلقة

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

في بيان رسمي، الاتحاد السعودي يرد على تصريحات الرجوب ضد الحكم أمين عمر

من يستطيع إيقاف انتصارات النصر السعودي؟ جيسوس يرد

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

أمم أفريقيا، السنغال تتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، فيستون ماييلي يقود هجوم الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا

أول تعليق من قطر على تطورات الأوضاع في اليمن

نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads