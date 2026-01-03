مفاجأة إن حدثت، حاسوب عملاق يتوقع الفائز بكأس العالم 2026

18 حجم الخط

مونديال 2026، يترقب عشاق الساحرة المستديرة بمختلف أنحاء العالم الحدث الرياضي الأبرز على الإطلاق، ألا وهو كأس العالم في كرة القدم، المقرر إقامته في يونيو المقبل في 3 دول لأول مرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقبل انطاق الحدث الرياضي الهام بدأت التوقعات والترجيحات، حيث توقع الحاسوب الآلي العملاق التابع لمنصة أوبتا أن يفوز المنتخب الإسباني الذي يقوده المدرب لويس دي لا فوينتي بلقب مونديال 2026

الأرجنتين وميسي

ورجح نسبة فوز الإسبان بـ 17%، بينما حصل منتخب فرنسا على 14.1% وإنجلترا على 11.8%.

أما منتخب الأرجنتين الذي سيقوده النجم العالمي ليونيل ميسي فلم يتجاوز حظه نسبة 8.7%، وفق ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.

وتستند توقعات حاسوب أوبتا على نتائج المنتخبات ودراسة الاحتمالات، فضلًا عن محاكاة للعديد من المباريات المتوقعة خلال كأس العالم.

وتستعد إسبانيا للمشاركة في كأس العالم للمرة السابعة عشرة، وهي تسعى لتعويض خروجها من دور الـ16 في النسخة السابقة التي أُقيمت في قطر.

تضع إسبانيا نصب أعينها تحقيق إنجاز جديد هو الفوز بكأس العالم للمرة الثانية، على خطى الجيل الذهبي الذي وضع بصمته في تاريخ الكرة الإسبانية عام 2010.

ويصل منتخب لويس دي لا فوينتي إلى البطولة بمعنويات مرتفعة، كأحد الفرق المرشحة بقوة للفوز باللقب، بعد تتويجه ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 ووصوله إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-25.

لويس دي لا فوينتي

تولى لويس دي لا فوينتي تدريب المنتخب الإسباني الأول في ديسمبر 2022، بعد أن تمت ترقيته من داخل الجهاز الفني عقب نجاحه مع منتخبي تحت 19 وتحت 21 عامًا.

بدأت ولايته بعد نهاية كأس العالم قطر 2022، عقب خروج فريق لويس إنريكي من دور الـ16 على يد المغرب.

