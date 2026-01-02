الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اعتداء بسلاح أبيض على فرد أمن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي
18 حجم الخط

شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات التي أقيمت، اليوم الجمعة، في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، واقعة مؤسفة، بعدما اعتدى عدد من جماهير القلعة الحمراء الحاضرة على أحد أفراد الأمن داخل الملعب.

وعلمت فيتو، أن بعض من مشجعي الأهلي قاموا بالاعتداء على موظف الأمن باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته في الوجه.

وعلى الفور، تدخلت الأجهزة الأمنية، حيث حضرت قوات الأمن إلى موقع الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الجماهير المتورطين في الاعتداء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

سيدات الأهلي تفوز علي مودرن سبورت 

وكان الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، حقق الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

وسجل هدفي سيدات الأهلي كل من: حبيبة عصام ونور يوسف. 

تشكيل سيدات الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏ 

حراسة المرمى: إسراء السقا. 

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وحبيبة عمر وثريا أشرف. 

خط الوسط: لولو نصر وأمنية سمير ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف. 

خط الهجوم: ميا داردن. 

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش ورودينا عبد الرسول وأسماء علي وهنا عثمان وكاميليا الديب وأشرقت عادل ونادين محمد وسارة خالد وسارة كرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي مودرن سبورت جماهير الأهلى الدوري الممتاز

مواد متعلقة

التعادل يحسم الشوط الأول بين النصر والأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

معلومات وأرقام عن مصطفى شكشك صفقة الأهلي المحتملة

خرج باكيا، إصابة أحمد حسن كوكا تقلق الاتفاق رغم الفوز على الأخدود

فينالدوم يقود الاتفاق للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

التشكيل الرسمي لقمة النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي

لاعب إنبي يثير الجدل حول مستقبله بعد تلميح غامض بشأن الانتقال إلى الأهلي

ودية مرتقبة تجمع مصر والسعودية في مارس ضمن استعدادات كأس العالم 2026

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

بحضور مفتي الجمهورية، بدء الحلقة الـ 15 من دولة التلاوة (بث مباشر)

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

اعتداء بسلاح أبيض على فرد أمن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

مسلسلات رمضان 2026، عرض فن الحرب لـ يوسف الشريف على شاشات المتحدة

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

حسام المندوه ردًا على هشام توشكى: إفلاس سياسي ومهاترات لا تليق بالمشهد الديمقراطي

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر

أصوات من السماء، تألق أحمد علي ومهنا ربيع بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads