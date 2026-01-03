السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسميا، أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره البنك الأهلي المصري.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 47.65 جنيهًا.

سعر البيع 47.75 جنيهًا.

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 55.85 جنيهًا.

سعر البيع 56.14  جنيهًا.

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 63.86 جنيهًا.

سعر البيع 64.34 جنيهًا.

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.66 جنيهًا. 

 سعر البيع 12.73 جنيهًا.  

الريال السعودى 
الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.96 جنيهًا. 

سعر البيع 13 جنيهًا.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 154.23 جنيهًا.

سعر البيع 155.14 جنيهًا.

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

 

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

 

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية إستراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات العربية اسعار العملات أسعار العملات في البنك اسعار العملات فى البنك الاهلى اسعار العملات فى البنك الاهلى المصرى

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات 2026

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

الأكثر قراءة

قمر الذئب، عرض فلكي نادر يزين السماء في ثاني ظاهرة لعام 2026

يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه، انخفاض كبير يحدث لأول مرة في أسعار الأسمدة بالأسواق

الأكبر منذ فترة، ارتفاع أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

رسميا، أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

قبل مناقشتها الأحد، أبرز معلومات عن تعديلات قانون الضريبة العقارية

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

الشتاء يكشر عن أنيابه، موجة صقيع تضرب الصعيد، برد قارس بالقاهرة، رياح وأمطار، وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

تحارب العدوى البكتيرية وتحمي القلب، 10 فوائد صحية للقرفة

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads