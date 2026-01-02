طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لطاقم تحكيم مصري، بقيادة محمد معروف.

ويضم طاقم التحكيم كلًا من: محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال مساعدين، وأمين عمر حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو، وحسام عزب حكم مساعد فيديو ثانيًا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها إسناد إدارة مباراة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، لطاقم تحكيم مصري بالكامل، خلال النسخة الحالية من البطولة الأفريقية.

ويستضيف المغرب، النسخة الخامسة والثلاثين من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي بدأت منذ الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي، وتستمر حتى الثامن عشر من يناير الجاري.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

