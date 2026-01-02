الكاف يقرر تعديل موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 02 يناير 2026
 قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يوم الأحد الموافق 25 يناير، قبل ان يقرر الكاف تعديل موعد المباراة لتقام يوم الجمعة 23 يناير. 

وكان الأهلي خاض مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 

الجمعة  الموافق 23 يناير المقبل موعدا لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تقام مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات، يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة تقام بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن عن موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يستضيف خلالها الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي على استاد القاهرة الدولي، في انتظار تحديدها خلال الفترة المقبلة.

الأهلي النادي الأهلي يانج افريكانز يانج أفريكانز التنزاني دوري أبطال أفريقيا كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاهلي ويانج افريكانز

