رياضة

تقارير عالمية تكشف حجم إنفاق محمد صلاح من ثروته في الأعمال الخيرية

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيمة التبرعات التي أنفقها محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول، وإبراز الدور الإنساني الذي يقوم به اللاعب.

وحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن محمد صلاح تبرع بنحو 6% من قيمة ثروته الشخصية لدعم الأعمال الخيرية، في مبادرات إنسانية على مستوى مصر وخارجها أيضًا.

وأكدت أن محمد صلاح أنفق جزءًا كبيرًا من دعمه لمسقط رأسه قرية نجريج، حيث سبق ومول بناء مستشفى ومدرسة، إلى جانب مساهمته بمبلغ 383 ألف يورو في إنشاء محطة لمعالجة المياه، بالإضافة إلى تقديم مساعدة شهرية بقيمة 4 آلاف يورو للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تبرع محمد صلاح بمبلغ 2.75 مليون يورو لصالح المعهد القومي للأورام في القاهرة، إلى جانب تقديمه 133 ألف يورو للمساهمة في إعادة بناء كنيسة بالجيزة عقب تعرضها لحريق.

ويمول محمد صلاح أيضًا، منحًا دراسية في جامعة كامبريدج، من أجل الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، حسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

ويأتي محمد صلاح في المرتبة الثامنة على مستوى بلده من حيث المساهمة في الأعمال الخيرية، ومساعدة المحتاجين.

ويستعد محمد صلاح مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب حاليا وحتى 18 يناير الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

وتقام مباراة منتخب مصر في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

